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Петербург снова признан лидером цифровой трансформации в России

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© Фото: официальный сайт администрации Петербурга

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III Российский Саммит CDO/CDTO Summit&Award 2022 Russia прошел в москве. Петербург снова назван российским лидером цифровой трансформации.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» Стратегию цифровой трансформации утвердили в 2021 году. Она включает 70 проектов во всех социально-значимых областях городского хозяйства. В 2024 году для петербуржцев будут доступны в электронном виде 95% госуслуг.

Телемедицину, электронную запись к врачу и выписку рецептов продолжат внедрят в петербургской сфере здравоохранения. Рецепт в электронном виде начнут оформлять горожанам в поликлиниках в 2030 году.

Информационные системы в образовании позволят эффективно коммуницировать учреждениям и родителям. Появятся сервисы по записи в школы, детсады, спортивные секции и кружки. Сервис индивидуальной программы для подачи заявления в электронном виде позволит справиться с этой задачей тем, кто не в силах сделать это самостоятельно.

В транспортной сфере новые проекты увеличат число собов оплаты проезда и помогут создать комфортные и безопасные условия для перемещения разными видами транспорта.

Цифровая трансформация Петербургва получила высокую оценку организаторов саммита. Отмечается, что город рассматривает процесс не просто как внедрение новых технологий, но глубокое преобразование модели и стратегии развития государственных структур в стандарте «бережливое управление».

Мероприятие организовали НИУ ВШЭ, ассоциация отечественных разработчиков РУССОФТ при поддержке АНО «Цифровая экономика». Среди выступавших были представители органов государственной власти и бизнеса, отвечающие за процессы цифровизации, и выступили ведущие IТ-специалисты крупнейших компаний.

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