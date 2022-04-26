Участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф вспоминают в России

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятную дату установил Президиум Верховного Совета Российской Федерации 22 апреля 1993 года. Изначально день назывался «День катастрофы на Чернобыльской АЭС – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах».

Нынешнее название памятная дата приобрела 1 апреля 2012 года с целью почтить память погибших и оказать внимание ныне живущим ликвидаторам всех радиационных аварий и катастроф.

В памятный день многие участники событий делятся своими воспоминаниями. «МК в Питере» опубликовал рассказ актера Алексая Нилова о буднях ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.