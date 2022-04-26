Нравственные страдания петербуржца превратились в иск к компании Sony

Иск жителя Петербурга к Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited арегистрировал Василеостровский районный суд. Как сообщили в объединенной пресс-солужбе городских судов, истец приобрел обновление игры Fifa в цифровом магазине «PlayStation Store» в сентябре прошлого года. Он также покупал виртуальную валюту Fifa points с целью улучшения своей команды.

Работа игры на территории россии была приостановлена 10 марта. Уточняется, что в связи с этим истец испытал сильные нравственные страдани, которые он объясняет негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики.

Теперь нравственно страдающий петербуржец требует взыскать с компании 783 825 убытка. Компенсацию нанесенного ему морального вреда мужчина оценил в 10 миллионов рублей.

Другой суд в Петербурге между тем разбирался с изменением меры пресечения ресторатору Александру Коновалову, известному как автор «Карты сопротивления» петербургских ресторанов. Как сообщает «МК в Питере», ресторатор просил о домашнем аресте, однако в итоге останется под стражей.