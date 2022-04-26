Отечественный аналог Google Play запустят в России

В России до конца мая планируется запустит бета-версию магазина приложений, аналогичного платформам App Store и Google Play. Как сообщается на сайте правительства РФ, работа идет уже полтора месяца с момента появления риска отключения российских приложений от зарубежных платформ.

Отмечается, что проект разрабатывают в сотрудничестве с группой VK. Финансирование разработки из бюджета не предусмотрено.

Срок запуска бета-версии приложения до конца мая выбран в соответствии с поручением поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге на поддержку IT-отрасли выделят 2 миллиарда рублей. Средства пойдут на выполнение задач Стратегии цифровой трансформации.