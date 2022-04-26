Генеральный прокурор заявил, что российские школы недостаточно защищены

Недостатки в обеспечении безопасности детей выявлены в школах практически всех российских регионов. Такое заявление сделал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего ежегодного доклада в Совете Федерации.

Проверки в школах в разных регионах России показали практически повсеместное занижение категории защищенности объектов образования. В результате не привлекалась специализированная охрана.

Генеральный прокурор подчеркнул, что меры по обеспечению безопасности детей носят недостаточный характер. О результатах проверок, по его словам, проинформирован председатель правительства.

Ранее «Санкт-Петребург.ру» сообщал, что в меню российских школ могут заменить импортные продукты отечественными аналогами.