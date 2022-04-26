Георгиевские ленточки петербуржцам начнут раздавать 27 апреля

Петербург 27 апреля присоединиться ко всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В 15:00 получить ленточку у волонтера можно будет возле станции метро «Гостиный двор». В 17:00 их начнут раздавать на Московском вокзале.

Раздача Георгиевских ленточек также планируется 6 и 7 мая с 17:00 до 19:00. Волонтеры будут работать в 75 точках Петербурга, включая и многие станции метро. Акция «Георгиевсквя ленточка» проходит ежегодно, начиная с 2005 года. Ленточки традиционно раздают волонтеры накануне Дня победы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в нынешнем году первая раздача Георгиевских ленточек в городе прошла 5 марта. Тогда горожанам раздали 50 тысяч лент.