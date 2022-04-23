Центр социальной реабилитации для детей открылся в Усть-Ижоре

В Колпинском районе Петербурга открылось социально-реабилитационное отделение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В пресс-службе администрации города уточнили, что проходить реабилитацию в нем смогут ети от 7 до 18 лет.

В новом отделении, расположенном в поселке Усть-Ижора, 29 мест. Для детей подготовили просторную столовую, игровую комнату, актовый и спортивный залы. Будет в новом центре также творческая мастерская и сенсорная комната. Занятия будут проводить в учебном и компьютерном классах.

Разместился новый центр в отреставрированном здании, которое является памятником архитектуры.

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