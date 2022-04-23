Участник драки на «Владимирской» получил четверо суток ареста

Алихан Черивмурзаев привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Как сообает объединенная пресс-служба судов города, Куйбышевский районный суд назначил мужчине четверо суток административного ареста. Сам обвиняемый свою вину признал.

Конфликт на станции метро «Владимирская» произошел 21 апреля. Очевидцы сообщили об этом в олицию и рассказали, что на станции подрались несколько мужчине неславянской внешности. Драка попала в объектив камеры видеонаблюдаения на станции метро.

В отношении второго предполагаемого участник драки Шамиля Хайбулаева дело прекращено. В пресс-службе городских судов уточнили, что такое решение принято за отсутствием состава правонарушения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в квартире возле станции метро «Владимирская» нашли тело убитой девушки.