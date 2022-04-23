В МВД рассказали о росте числа совершаемых мигрантами преступлений

В первом квартел текущего года иностранные граждане совершили в России на 8% больше преступлений, чем за анлогичный период прошлорго года. Такие данные содержатся в статистике МВД России по состоянию преступности, на которые ссылается ТАСС.

Отмечается, что за первый квартал текщего года совершено 10,4 тысяч преступлений на территории Российской Федерации. Из них 8,4 тысяч совершили граждане стран СНГ. Последняя цифра за год выросла на 12,6.

количество нарушений мигрнатами правил въезда в России за данный период выросло на 114%. Других нарушений, совершенных иностранными гражданми, также стало больше.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе могут установить «умные» камеры, которые будут распознавать людей по походке. Предполагается, что такая мера повысит раскрываемость преступлений.