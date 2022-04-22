В Петербурге могут появиться распознающие людей по походке камеры

«Умные» камеры могут появиться в Петербурге. Как сообщает телеканал 78, следственный комитет города обратился в администрацию с подобной инициативой. Она изложена в письме, содержащем анализ раскрываемости преступлений за 2021 год.

В следственном коитете отметили, что в Петербурге 95-процентная ракрываемость преступлений. «Умные» камеры могли бы повысить этот показатель, за счет способности распознавать людей, несмотря на очки, маски, накладные бороды и другие изменяющие внешность аксессуары.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что размещенные на здании Лахта-центра камеры видеонаблюдения сняли облачную панораму ночного Петербурга. Дымка оказалась настолько густой, что даже городские фонари были едва различимы в пелене.