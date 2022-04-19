Более миллиарда рублей выделят на выплаты ветеранам в Петербурге

Выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны в Петербурге произведут из резервного фонда правительства города. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», такое поручение дал губернатор Александр Беглов.

тыла, узникам концлагерей и детям войны. Губернатор отметил, что ветераны являются моральной и нравственной опорой, а накануне Дня Победы их необходимо поддержать.

По 10 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам войны. По 7 тысяч получат лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя», труженики тыла, несовершеннолетние узникам фашистских концлагерей, ветераны боевых действий из числа участников разминирования объектов и боевого траления, а также лица, проживавшие или родившиеся в блокадном Ленинграде.

Выплата в 4 тысячи рублей предусмотрена для вдов и вдовцов военнослужащих, погибших период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.