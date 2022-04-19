В расписание первоклассников могут добавить историю

Первоклассники российских школ в скором времени могут изучать на один предмет больше. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о планах по введению изучения истории в российских школах с первого класса.

Министр отметил, что будет сделано всё возможное для сохранения исторической памяти. В настоящее время учащиеся российских школ приступают к изучении истории с пятого класса и изучают его вплоть до окончания школы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские кинотеатры, поток посетителей которых существенно поредел из-за отмены западных кинопремьер, могут поддержать выделением школьникам бесплатных билетов для их посещения. Предполагается, что учащиеся отправятся на кинопросмотры по произведениям школьной программы по литературе.