Насмерть сбившего подполковника СОБР петербуржца отправили в колонию на 13 лет

В Петербурге завершился судебный процесс по делу обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчине назначено наказание в виде 13 лет колонии строго режима, а также штрафа в 5 миллионов рублей.

ноябре 2021 года мужчину пытались задержать сотрудники СОБР по подозрению в мошенничестве. Управляя автомобилем при попытке скрыться, он насмерть сбил подполковника СОБР. Далее мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Обвинение просило для него 16 лет колонии и 5 миллионов рублей штрафа в пользу семьи погибшего, в итоге и срок и размер штрафа были уменьшены.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что дело таксиста, которого обвиняют в гибели восьмилетнего ребенка на КАД, было передано в суд.