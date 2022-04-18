Петербургские активисты потребовали от петербургских властей поддержать спецоперацию на Украине

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга потребовали от чиновников Смольного и Законодательного собрания поддержать специальную операцию на Украине. Горожане с соответствующими плакатами вышли на серию одиночных пикетов.

Губернатор Александр Беглов и его команда похоже продолжают игнорировать происходящее на Украине и не спешат публично высказывать свое мнение на этот счет. Противники такой позиции считают, что в нынешних реалиях поддержка российских военных должна быть частью внутренней политики петербургских властей.

«Депутаты! Не будьте безразличны, поддержите военную операцию!» — гласит один из плакатов.

Демонстрации прошли в разных частях Петербурга. Главными точками стали площади у зданий Смольного и Законодательного собрания.