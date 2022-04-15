АО «ЛОЭСК» приняло участие в КШУ по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций

Сотрудники Центрального филиала АО «ЛОЭСК» приняли участие в командно-штабных учениях по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и весенних паводков. Особое внимание на учениях уделили защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры. Также учения направлены на безаварийный пропуск весеннего половодья в 2022 г.

С 12 по 14 апреля по всей России проводились командно-штабные учения (КШУ) по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий. КШУ проходили в три этапа во всех регионах России.

От ЛОЭСК в учениях приняли участие 62 человека и 8 ед. спец. Техники

Среди прочего во время проведения КШУ работниками компании отработаны:

действия при ликвидации последствий подтопления ТП;

действия по ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров;

мероприятия по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров.

Все учебные цели в ходе КШУ достигнуты. Привлекаемые в учениях силы и средства филиала АО «ЛОЭСК» выполнили мероприятия в соответствии с утвержденным планом без замечаний.