В МЧС Петербурга назвали фейками информацию о гексогене в подвалах домов

Информацию о мешках со взрывчатым веществом гексогеном в подвалах петербургских жилых домов в региональном МЧС назвали фейковой. В ведомстве уточнили, что информация не соответствует действительности и призвали горожан обращаться только к официальным источникам для получения достоверных данных.

Ранее в социальных сетях появились многочисленные сообщения об обнаружении мешков с гексогеном в подвалах 11 жилых домов Петербурга. Авторы фейков призывали горожан спуститься в подвалы своих жилых домов, чтобы проверить их.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге планируют назвать сквер в Московском районе в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, который родился в Ленинграде.