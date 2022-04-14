Суды Петербурга получили сообщения о минировании от лица известного TikTokера

В четверг, 14 апреля, сразу в девяти районных судах Петербурга прошла эвакуация. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В сообщение содержалась информация о «сюрпризиках» в зданиях, потому что автор обижен на работников судов. Подпись гласила, что сообщения якобы прислал известный блогер Даня Милохин.

Письма с угрозами получили Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды. Если в них на момент получения послания были слушатели, суды эвакуировали.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 2 апреля из различных учреждений Петербурга эвакуировали 228 человек.