  • 12 Апрель 2022
USD 12.04.2022 79.1596 +4.3095
USD ММВБ 00:05 75.9838  
EUR 12.04.2022 85.9752 +4.2688
EUR ММВБ 00:05 81.2166  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Google сообщил об исправлении возмутившей Роскомнадзор ошибки в переводчике

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Сервис исправил перевод фразы, который Роскомнадзор посчитал экстремисткой.

Компания Google исправила вариант перевода фразы dear Russians ("дорогие россияне"), который Роскомнадзор ранее посчитал экстремистским. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании, исправление было внесено по требованию ведомства. В формулировке компании инцидент с неверным переводом был назван «ошибкой».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сервис Google Переводчик слишком вольно обошелся с фразой dear Russians ("дорогие россияне"). Один из предложенных сервисом вариантов перевода носил экстремисткий характер. В ведомстве отметили, что в отношении других национальностей переводчик такого вольного толкования похожей фразы не предлагал.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram