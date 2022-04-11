Google сообщил об исправлении возмутившей Роскомнадзор ошибки в переводчике

Компания Google исправила вариант перевода фразы dear Russians ("дорогие россияне"), который Роскомнадзор ранее посчитал экстремистским. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании, исправление было внесено по требованию ведомства. В формулировке компании инцидент с неверным переводом был назван «ошибкой».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сервис Google Переводчик слишком вольно обошелся с фразой dear Russians ("дорогие россияне"). Один из предложенных сервисом вариантов перевода носил экстремисткий характер. В ведомстве отметили, что в отношении других национальностей переводчик такого вольного толкования похожей фразы не предлагал.