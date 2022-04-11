Узница фашистского концлагеря рассказала о страшных воспоминаниях детства

11 апреля в мире отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году в этот день в Бухенвальде восстали узники. Всего за время Второй мировой войны через концентрационные лагеря прошло более 18 миллионов человек.

Бывшая узница фашистского концлагеря Антонина Матвеева рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что война настигла её семью под Псковом. Сама она первые годы оккупации не помнит, но по рассказам мамы знает, что их населенный пункт оказался на оккупированной территории уже в первую неделю войны.

Население оккупированных местностей фашисты начали вывозить в Прибалтику в 1943 году. Так девочка и её семья оказались в концлагере возле города Радвилишкис. Там им надлежало ежедневно добывать торф, стоя по колено в воде.

Как рассказывает Антонина Матвеева, за работу узникам давали кусок хлеба и кружку подслащенной воды. Бросивших за забор к узникам картофелину литовцев сжигали вместе с семьями в своих домах.

Сами надсмотрщики, по воспоминаниям женщины, часто издевались над заключенными. Например, могли есть перед ними сало с хлебом, а голодных детей, которые просили еды, тут же ударить ножом.

Семья Антонины Матвеевой сумела сбежать из лагеря, когда началось освобождение Литвы. Сначала вчерашние узники оставались там же и просили еду у местных жителей. Потом под бомбардировками добрались домой. Сама Антонина Матвеева была ранена в легкое.

После Победы выросшая Антонина Матвеева работала в Государственном институте прикладной химии. Войну женщина не может забыть до сих пор. Когда на отдыхе в санатории она услышала звук военного самолета с расположенного рядом аэродрома, оцепенела на целый день и не смогла пойти поесть. Рассказывая о событиях, произошедших много лет назад, женщина признается, что и сегодня говорить о многом слишком тяжело.