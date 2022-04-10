Патриарх Кирилл призвал сплотиться вокруг власти в непростое время

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил представителям власти об ответственности и необходимости быть готовым служить своему народу. Россиян же он призвал сплотиться вокруг власти в непростое время. Как сообщает ТАСС, такое заявление глава РПЦ сделал после литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях в Москве.

Патриарх напомнил представителям власти, что её подлинный смысл заключается в том, чтобы служить народу, а не наслаждаться властью и своим образом жизни. Он пояснил, что вместе с властью человек приобретает и ответственность перед Богом и людьми. Глава РПЦ также уточнил, что речь идет не только о государственных деятелях, но о всех, кто становится лидером по своему призванию или таланту.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о гене, который мешает Западу сотрудничать с Россией.