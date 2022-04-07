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Смольный и Петростат подсчитали петербуржцев с разницей почти в 1,6 млн человек

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© Фото: Baltphoto

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Такая разница обнаружилась в официальных данных о численности населения в городе.

Численность населения в Петербурге по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти (Петростат) и городского комитета по труду и занятости различается почти в 1,6 млн человек. Об этом сообщает Neva.Today.

В Петростате по состоянию на 1 января 2022 года насчитали в Петербурге 5 млн 378 тысяч. На январь прошлого года петербуржцев было больше — 5 млн 384 тысячи человек. Неизвестно учитывались ли в цифре за нынешний год данные всероссийской переписи населения 2021 года.

Комитет по труду и занятости Петербурга насчитал в городе примерно 7 миллионов постоянного населения. Глава ведомства Дмитрий Чернейко на «Форуме стратегов 2021» в октябре 2021 года заявил, что оценка осуществляется по движению людей и другим показателям. При этом в ФНС также более склонны к этой цифре. Подсчет количества петербуржцев комитет по труду и занятости проводил с использованием технологии big data.

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