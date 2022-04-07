В суд в Москве вызвали Чубайса

Анатолия Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний. Как сообщает ТАСС, в разбираемом уголовном деле он является потерпевшим.

Дело, по которому в суд вызвали Анатолия Чубайса, слушается уже в третий раз. Однако для дачи показаний потерпевшего вызывают впервые. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов уголовного дела.

Уточняется, что работнкии суда не могут дозвониться до Анатолия Чубайса — его мобильный телефон недоступен. Повестки он также не забирает.

Петербуржцам Анатолий Чубайс особенно хорошо известен благодаря предложениям об использовании нанотехнологий. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в 2020-м году он предлагал использовать пленки на основе графеновых нанотрубок для борьбы с наледью на петербургских крышах.