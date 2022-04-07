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В Ленобласти рассказали, как три поколения специалистов работают на одном предприятия

Автор:

Дмитриев Н.Д., электромонтер с 1977 года
© Фото: официальное сообщество ЛОЭСК

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В честь 50-летнего юбилея Сланцевских городских электрических сетей мы поговорили с сотрудниками филиала, с теми, кто уже десятилетиями каждый день освещает самый западный город Ленинградской области.

Начальник района электрических сетей №4 Вячеслав Дмитриев, можно сказать, из династии энергетиков. Его отец, Николай Дмитриевич, проработал электромонтером в Сланцевской горэлектросети почти 30 лет. Папина профессия сильно повлияла на выбор жизненного пути Вячеслава в юности, когда школьная жизнь закончилась и предстояло определиться, куда идти дальше. Он пошел учиться на подземного электрослесаря, после училища семь лет проработал в шахте, сменил еще несколько специальностей и городов, но в 2008 году вернулся в родные Сланцы и стал мастером участка в горэлектросети. К сожалению, вместе с отцом поработать не получилось, зато несколько лет трудился бок о бок с сыном, который пошел по его и по дедовским стопам.

«Коллектив у нас очень дружный, постоянно друг друга поддерживаем, помогаем всегда, мы же вместе делаем одну работу. Мне кажется, что мы стали одной большой семьей, все праздники, дни рождения, юбилеи, отмечаем вместе. Это нас сплачивает, только так и можно работать в нашей профессии. Не будет взаимопонимания – не будет и четкой, слаженной и оперативной работы», - отметил Вячеслав Дмитриев, начальник района электрических сетей №4 филиала западных электросетей АО «ЛОЭСК».

Старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы Наталья Никитина – одна из самых опытных на предприятии, в горэлеткросети она работает уже 36 лет. Пришла сюда сразу после техникума, где получила специальность «электромонтер промышленных предприятий». Наталья Алексеевна рассказывает, что выбрала профессию вынужденно, в маленьком шахтерском городе было только два варианта: либо бухгалтер, либо электрик. Однако в итоге выбором осталась довольна, профессия интересная, а главное – заставляет постоянно учиться чему-то новому.

«За все эти годы сильно поменялись технологии, например, мы перешли на самоизолирующий несущий провод – и это существенно сказалось на снижении аварийности на сетях. Это я как руководитель диспетчерской группы могу сказать, ведь заявок нам стало поступать значительно меньше, раньше же было как, чуть ветер подул – пошли захлесты проводов, люди тут же обрывали телефоны. Компьютеризация тоже упрощает нашу работу», - рассказала Наталья Никитина.

Елена Яковлева, инженер по подготовке производства, за 36-летний стаж работы в горэлектросети попробовала себя в разных ролях, работала и в лаборатории, и в службе надзора за кабельными трассами, занималась планированием и составлением схем, работала с документами на техприсоединение. В каждой ипостаси Елена Александровна чувствовала себя причастной к большому и важному делу.

«Электрик – это основная профессия в нашей жизни, мы без электричества никуда. Вот идешь по городу, видишь – у кого-то свет в окне горит, и понимаешь, что и ты причастен к этому, и даже гордость берет, - поделилась Елена Яковлева. – Хочу в наш юбилей пожелать коллегам, как можно чаще осознавать, какую значимую работу они делают».

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