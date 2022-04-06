В Красносельском и Выборгском районах больше всего боятся нападений на улицах

В Петербурге определены районы, жители которых больше всего опасаются нападений на улице. Как сообщает ALLNW, самыми боязливыми оказались жители Красносельского района. При этом по фактическому количеству правонарушений он оказался только на четвертом месте. Вторым по «боязливости» оказался Выборгский район, а далее идут Красногвардейский и Кировский.

По числу фактически совершенных на улицах правонарушений лидером является Невский район. Однако уровень опасений его жителей оказался лишь на седьмом месте.

Наименее боязливые петербуржцы живут Курортном, Кронштадтском и Петродворцовом районах. Однако и нападают на них на улицах действительно меньше всего, что подтверждают данные по фактически совершенным преступлениям.