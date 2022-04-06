Петербуржцы поддерживают долгий отдых на майских

Почти 68% респондентов из Петербурга не против того, чтобы отдых на майские праздники удлинился на десять дней. Опрос среди своих читателей провело издание Neva.Today. Против данного предложения высказались 32% опрошенных.

В этом году, как планировалось ранее, россияне будут отдыхать 1, 2, 3, а также 7, 8, 9 и 10 мая. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил продлить отдых на майские праздники до 10 дней: с 1 по 10 мая включительно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что данную инициативу вице-спикер Госдумы объяснил не отдыхом, а необходимостью для россиян заняться посадками овощных культур на своих дачных участках. По его мнению, дополнительные дни помогут гражданам подготовиться к осени.