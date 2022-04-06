Многодетных семей в Петербурге стало больше

В Петербурге, несмотря на снижение рождаемости, не становится меньше детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе своего выступления в городском законодательном собрании.

Количество детей в Петербурге остается на одном уровне за счет миграции. Всего в Петербурге проживает более 900 тысяч несовершеннолетних горожан. Такую цифру Анна Митянина озвучила по состоянию на 1 января текущего года.

Детский омбудсмен также отметила, что в Петербурге увеличилось количество многодетных семей. В семьях горожан стали чаще рождаться третьи и даже четвертые дети. Петербуржцы также стали чаще обращаться за мерами социальной поддержки.