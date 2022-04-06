Экс-глава службы безопасности Русского музея вернула 2 млн рублей с помощью судебных приставов

Судебные приставы Петербурга помогли погасить задолженность бывшей главе службы безопасности Русского музея. Как сообщили в пресс-служба ГУФССП России по городу, женщина должна была заплатить 2 млн рублей по решению суда, однако не сделала этого добровольно.

Само правонарушение произошло в апреле 2013 года, когда глава службы безопасности музея приобрела четыре концентратора ключевого хозяйства по завышенной стоимости на средства Министерства культуры РФ. В итоге сообщники забрали 4 миллиона рублей. Суд определил наказание всем участникам схемы в виде условных сроков, а также уголовного штрафа в виде более 4 миллионов рублей.

Один из сообщников частично погасил штраф. Оставшуюся часть в 2 миллиона рублей должна была погасить женщина. Когда она не сделала этого добровольно, приставы наложили арест на квартиру в центре города и Audi. Отказ от добровольного погашения штрафа увеличил сумму на 100 тысяч рублей исполнительского сбора. В итоге средства были списаны в полном объеме.