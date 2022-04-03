Офицер Росгвардии рассказал, как обезвреживал взрывное устройство на «Площади Восстания» 3 апреля 2017 года

3 апреля 2017 года вскоре после взрыва на перегоне «Сенная площадь-Технологический институт» сотрудники Росгвардии обезвредили второе взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». В Telegram-канале «Росгвардия Петербурга» опубликовано видео с воспоминаниями сотрудника, который успешно справился с этой задачей.

В видео росгвардеец сообщает, что ехал на «Площадь Восстания» как на обычный вызов, еще не зная о том, что между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» произошел взрыв. Эту информацию он получил, когда готовился к обезвреживанию.

На станции он надел костюм сапера и направился обследовать опасный предмет. Вскрыв сумку, росгвардеец обнаружил внутри баллон огнетушитель с детонатором и понял, что перед ним аналогичное взрывное устройство. Росгвардеец вспоминает, что обезвредить его он постарался максимально быстро.

После завершения работ на «Площади Восстания» группа направилась на станцию «Технологический институт» для осмотра вагона, в котором произошел взрыв. В Росгвардии опасались, что там могло быть оставлено еще одно взрывное устройство, поэтому расчистили место и проверили поезд на его наличие.

Сотрудник Росгвардии вспоминает, что участвовал в переносе тел погибших и в их карманах в этот момент звонили сотовые телефоны. Близкие еще не знали, что эти люди уже никогда не смогут ответить на звонок. Сотовые погибших складывали на ту же скамейку, к которой на следующий день люди несли цветы.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек.