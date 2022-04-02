За обнаженную пробежку по Сенной петербуржцев наказали штрафами и арестом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дела семерых молодых людей, которые устроили пробежку в обнаженном виде по Сенной площади. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, один из них получил штраф в одну тысячу рублей. Остальные были отправлены под арест на трое суток.

Оштрафованный Андрей стрелков на суде признал факт правонарушения, пояснив, что действительно находился на Сенной площади в обнаженном виде. Свои действия он объяснил стремлением поднять настроение себе и окружающим. Прежде чем претворять задуманное в жизнь, друзья убедились в отсутствии поблизости детей.

В итоге суд привлек Андрея Стрелкова к ответственности к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).