Омбудсмен Петербурга рассказала о росте смертности

В Петербурге за год смертность увеличилась на 19%. Об этом в рамках заседания Заксобрания Петербурга сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Агапитова.

По данным на начало 2022 года в Петербурге проживало 5 млн 378 тыс. человек. Количество постоянных жителей стало меньше на шесть тысяч человек.

Омбудсмен отметила, что в городе возросло число самоубийств. По мнению экспертов, это связано с психологическими последствиями пандемии коронавируса.