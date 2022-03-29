Обвиняемому в нападении на сотрудницу угрозыска инспектору ДПС изменили меру пресечения

Василеостровский районный суд Петербурга не стал продлевать домашний арест инспектору ДПС Александру Колесникову. Последнего обвиняют в превышении должностных полномочий, после того, как он повалил на пол сотрудницу уголовного розыска и сломал ей плечевую кость.

Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста, однако Колесникову в итоге избрали мерой пресечения запрет определенных действий.