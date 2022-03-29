С осужденного за взятки при строительстве «Крестов» бизнесмена сняли судимо

Смольнинский районный суд Петербурга принял решение о снятии судимости с Руслана Хамхокова, который ранее получил условный срок за взятки при строительстве нового здания СИЗО «Кресты». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что Хамхоков ведет добропорядочный образ жизни, отбыл более половины срока и полностью загладил причиненный вред.