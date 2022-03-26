Волонтеры убрали территорию у Казанского собора

В субботу, 26 марта, возле Казанского собора состоялась акция по весенней уборке территории. Как сообщают «Невские Новости», её провели волонтеры, которые убрали от храма остатки снега.

Ранее представители организации «Волонтерская Рота Боевого Братства» уже помогали с уборкой территории возле Казанского собора, очищая её от снега зимой.