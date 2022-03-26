Потехина рассказала, как будут учиться школьники Петербурга в четвертой четверти

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что в четвертой четверти жизнь в школах Петербурга вернется практически в привычный формат. Отменяется смещенное начало уроков, а также разделение школьных классов на переменах и в столовой. При этом смешанный формат обучения в школах Петербурга будет сохранен до конца года.

Детские оздоровительные и городские лагеря на летние смены снова разрешается заполнять на 100%. При этом в детских организациях сохраняются требования по усиленной уборке.