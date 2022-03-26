Многодетным из Донецка и Макеевки подарили дома в Ломоносове

В пятницу, 25 марта, в Петербург приехали пять многодетных семей из Донецка и Макеевки. Как сообщает «ФАН», в подарок они получили дома с участками в городе Ломоносове. Уточняется, что дома приобрел бизнесмен Евгений Пригожин.

Народная артистка РФ Татьяна Буланова в торжественной обстановке перерезала ленточку и передала семьям ключи от их новых домов.