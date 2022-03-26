Петербургский предприниматель изготовил и продал 6 тонн несертифицированного сыра

В Петербурге предприниматель в течение нескольких месяцев выпускал сыр без обязательной процедуры оценки соответствия товара действующим санитарным нормам. В пресс-службе Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору уточнили, что за это время он произвел 6 тонн продукта сомнительного качества.

Процедура контроля необходима, чтобы убедиться, что в сыре нет антибиотиков и токсичных элементов. В отношении уклонявшегося от неё предпринимателя составлен административный протокол.