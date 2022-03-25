В Петербурге предложили ввести штрафы за рекламу секс-услуг

Депутаты петербургского ЗакСа предлагают внести правки в закон «О рекламе». В настоящее время он не запрещает расклеивать объявления с рекламой интим-услуг.

Если изменения будут внесены, это упущение исправят. Штрафы могут составить от 25 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.