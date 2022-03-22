Служебная собака помогла найти пропавшую девочку в Петербурге

Найти 11-летнюю девочку в Петербурге помогла служебная собака Есения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на след собака вышла по образцы запаха кроссовка.

Вечером понедельника в полицию обратился петербуржцец, который рассказал, что его дочь ушла утром из дома и до сих пор не вернулась. Собака взяла след от детской площадки, направилась по улице Рюхина к набережной Мартынова, далее по Динамовской улице. В итоге Есения привела полицейских во двор на Кемской улице, где была обнаружена девочка. По ходу поисков полиция сверяла правильность предложенного собакой маршрута по камерам видеонаблюдения.

Из дома девочка ушла после ссоры с родителями. С ребенком все хорошо, она весь день гуляла по району. Как только полицейские нашли девочку, её сразу же вернули родителям.