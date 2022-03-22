В Петербурге регистрируют товарный знак «ИДЕЯ» с логотипом, напоминающим IKEA

Федеральная служба по интеллектуальной собственности рассмотрит заявку на регистрацию товарного знака «ИДЕЯ». Её подала петербургская компания «Люксорта-Сервис», которая занимается ремонтом квартир и разрабатывает дизайн-проекты.
Как сообщает «Мойка78», предложенный компанией логотип очень напоминает по шрифту, цветам и форме символ приостановившей работу в России компании IKEA.
Компания «Люксорта-Сервис» не в первый раз попадает в новостные сводки в связи с магазинами IKEA. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ранее её генеральный директор подал в суд иск к шведской компании на квадриллион рублей, которые он потерял из-за сорвавшихся планов его дизайн-студии.