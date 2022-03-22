2,7 тысячи петербуржцев заберут в армию во время весеннего призыва

Весенний призыв пройдет в Петербурге с 1 апреля по 15 июля. Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, для приема новобранцев уже подготовили районные призывные пункты и городской сборный пункт.

Во время весенней призывной кампании в армию отправятся 2,7 тысячи петербуржцев. На военную службу призовут горожан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих отсрочек из-за работы или учебы, а также проблем со здоровьем.

Во время осеннего призыва на воинскую службу отправился 2651 петербуржец.