Беглов рассказал о сохранении всех мер социальной поддержки в Петербурге

Итоги выполнения государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» подвели на заседании городского правительства. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что планирует сохранить и усилить все действующие меры социальной поддержки горожан. Социальные обязательства гарантированы Законом о бюджете города. Градоначальник подчеркнул, что все они будут и дальше выполняться в полном объеме.

За прошлый год социальную поддержку получили 2,6 миллиона петербуржцев. Общая сумма выплат составила 74,9 млрд рублей. На текущий год общий объем финансирования составит 104,5 млрд рублей. Власти Петербурга также рассматривают увеличения финансирования социальных контрактов. Эта мера была введена в прошлом году и обеспечивает поддержку петербуржцам из малообеспеченных семей, которые хотят найти работу или заняться индивидуальным предпринимательством.

Финансирование негосударственных поставщиков социальных услуг увеличено до 2,2 миллиардов рублей. Таким образом, власти планируют усилить качество и доступность социального обслуживания населения.

Александр Беглов подчеркнул, что непростая обстановка требует дополнительных мер на уровне города. С учетом выполнения Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения в Российской Федерации» от 16 марта 2022 года», такие меры должны приниматься незамедлительно.