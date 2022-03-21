Круглый стол по импортозамещению прошел на Форуме труда в Петербурге

С 14 по 18 марта в КВЦ «Экспофорум» прошел Санкт-Петербургский международный форум труда. Одним из его мероприятий стал круглый стол «Импортозамещение как фактор удержания рабочих мест в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», который организовало издание «МК в Питере».

Участники мероприятия искали ответ на вопросы, изменится ли рынок труда в Петербурге, стоит ли ожидать в городе роста безработицы и оттока зарубежных кадров. Исполнительный директор союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев заявил, что отток иностранной рабочей силы в городе наблюдается, но носит временный характер. Он пояснил, что уезжают экспаты, работавшие в компаниях с иностранным участием. При этом некоторые из них уже подают документы на получение российского гражданства. Эта работники со смешанными семьями и детьми.

Игорь Муравьев также отметил, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии готовы оставаться на российском рынке, но на других условиях. Тенденции массового отъезда мигрантов в настоящее время нет. Они останутся, если бизнес сможет создать для них комфортные условия.

Преждевременно, по мнению Игоря Муравьева, говорить и об уходе иностранных компаний с российского рынка. В частности, Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области не получал уведомления о прекращении деятельности ни от одной из компаний.

Генеральный директор «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский на круглом столе представлял петербургский крупный бизнес. Он считает необходимым привлекать в город квалифицированную рабочую силу. Бизнес, по словам Виталия Свидовского, ждет от властей налоговых льгот и помощи.

Генеральный директор «Теремка» отметил, что самое главное — это накормить людей и сдержать рост цен, но посетовал, что много усилий по-прежнему требует, например, согласование вывесок. Он также заверил, что предприниматели никуда не уйдут из России, а страна должна развивать свой бизнес.

Виталий Свидовский отметил, что рестораны на 95% работают с российскими поставщиками. Но многие продукты являются лишь формально российскими. Например, рыбу выращивают в РФ, закупая корм и мальков за границей.

Главный редактор «МК в Питере» Тимофей Шабаршин заострил внимание на подорожании производства. По его словам, по сравнению с февралем нынешнего года печать газеты уже стала дороже на 18%. Он отметил, что примерно 60% материалов для типографии являются зарубежными. Материалы везут из Кореи и Китая и только бумагу делают в Карелии. Главред издания отметил, что не совсем понятно, что будет, если запасы «расходников» иссякнут через 2-3 месяца.

Начальник Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра уверен, что ресурсы будут благодаря появлению на российском рынке новых игроков. В настоящее время налаживаются поставки из дружественных России стран — ОАЭ, Индии, Ирана. Поддержка бизнеса правительством Петербурга позволит сохранить рабочие места и зарплаты.

По мнению Евгения Кассюры, в настоящее время на первый план выходит кооперация со странами СНГ. Партнеры из них уже выходят с инициативами, готовы поставить товары и заменить западные аналоги, находящиеся под санкциями.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества Арби Абубакаров рассказал о создании рабочей группы на площадке Торгово-промышленной палаты. В её задачи будет входить поиск путей выхода из сложившейся ситуации.

Арби Абубакаров пояснил, что благодаря уходу иностранных компаний, местные производители получили больше возможностей. Теперь планируется стимулировать производителей и потребителей объединяться внутри страны и развиваться с опорой друг на друга.

Меры по поддержке петербургских предпринимателей ранее уже аннонсировал губернатор Александр Беглов. В их числе отсрочки по региональным налогам и арендным платежам за городское имущество, мораторий на штрафы за просрочки по аренде и увеличение Фонда развития промышленности Санкт–Петербурга.

Блогер Екатерина Стаценко принимала участие в круглом столе от лица самозанятых. Она отметила, что заблокированный в России Instagram для многих был площадкой для продвижения услуг, но выразила уверенность, что альтернативой им станут «ВКонтакте» и другие российские площадки.

Екатерина Стаценко также рассказала, что с юмором относится к призывам к блогерам идти работать на завод. Сама она ранее уже работала на заводе по утилизации атомных подводных лодок, но считает, что блогеры принесут стране больше пользы, занимаясь своим делом.

Евгений Кассюра согласился с такой точкой зрения и подчеркнул, что городу нужны сильные и образованные блогеры, которые смогут донести до аудитории информацию простым и понятным языком.