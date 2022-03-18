Впервые выявленных наркозависимых в Петербурге стало меньше

В Петербурге сократилось количество впервые выявленных наркозависимых. Как сообщили в администрации Петербурга, по сравнению с предыдущим годом их зарегистрировали на 13% меньше.

Такая статистика была озвучена на расширенном заседании Антинаркотической комиссии. В нем приняли участие представители прокуратуры города, следственного комитета, председатели районных антинаркотических комиссий.

В задачи работы комиссии входила оценка работы наркологической службы в 2021 году, а также разработка предложение по совершенствованию её деятельности. Отмечается, что меньше в Петербурге стало и преступлений, совершение которых связано с наркотическими веществами.