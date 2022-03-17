  • 17 Март 2022
USD 18.03.2022 104.8012 -3.2509
USD ММВБ  
EUR 18.03.2022 115.9311 -2.8290
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Губернатор Петербурга считает, что российская промышленность справится со всеми вызовами

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Экспофоруме проходит выставка «Экспотехностраж»

В петербургском «Экспофоруме» демонстрируют современные технологии безопасности. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на стендах представлены новейшие разработки: спецавтомобили, суда, образцы вооружения.

На открытии выставки присутствовали губернаитор Александр Беглов и  председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский. Губернатор отметил, что основной задачей является ипортозамещение во всех областях. Александр Беглов подчеркнул, что российская промышленность способна ответить на все вызовы.

Спикер ЗакСа  выразил надежду, что участники выставки найдут на ней большое количество контактов, а во взаимодействии будут рождать новые идеи. Для Петербурга, как уточнил Александр Бельский, важны новые контракты, которые будут подписываться на площадке города.

Росгвардия выступает одним из организаторов выставки в «Экспофоруме». На стенде ведомства представлено несколько новейших специальных автомобилей. Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Алексей Беззубиков отметил высокую актуальность выставки и выразил уверенность, что она послужит дальнейшему развитию военно-промышленного комплекса, усилению его научно-технического потенциала и укреплению международного сотрудничества.

Всего на выставке представлены около 80 предприятий.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка
    02.03.22
    Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram