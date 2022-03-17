Губернатор Петербурга считает, что российская промышленность справится со всеми вызовами

В петербургском «Экспофоруме» демонстрируют современные технологии безопасности. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на стендах представлены новейшие разработки: спецавтомобили, суда, образцы вооружения.

На открытии выставки присутствовали губернаитор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский. Губернатор отметил, что основной задачей является ипортозамещение во всех областях. Александр Беглов подчеркнул, что российская промышленность способна ответить на все вызовы.

Спикер ЗакСа выразил надежду, что участники выставки найдут на ней большое количество контактов, а во взаимодействии будут рождать новые идеи. Для Петербурга, как уточнил Александр Бельский, важны новые контракты, которые будут подписываться на площадке города.

Росгвардия выступает одним из организаторов выставки в «Экспофоруме». На стенде ведомства представлено несколько новейших специальных автомобилей. Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Алексей Беззубиков отметил высокую актуальность выставки и выразил уверенность, что она послужит дальнейшему развитию военно-промышленного комплекса, усилению его научно-технического потенциала и укреплению международного сотрудничества.

Всего на выставке представлены около 80 предприятий.