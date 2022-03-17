Последнего суррогатного малыша из петербургского дома ребенка увезли в Китай

Из петербургского дома ребенка отдали родителям последнего суррогатного малыша, родившегося в период пандемии. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Передачу этих детей в семьи осложнила пандемия и связанное с ней закрытие границ. Всего с августа 2020 по март 2022 года в доме ребенка находились 59 детей. Сообщается, что девочке, которая последней покинула учреждение, сейчас уже год и три месяца. Ребенок уже начал произносить первые русские слова.

Родители девочки работают в медицинском учреждении в Ухане. Получить разрешение на въезд они не смогли, поэтому за малышкой приехала сестра её отца, которая забрала ребенка по доверенности.