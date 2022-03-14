«Тихий час» для строителей и ремонтников могут ввести в Петербурге

Законопроект о введении так называемого «тихого часа» при проведении шумных работ в многоквартирных домах Петербурга рассмотрела комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского ЗакСа. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, правки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предложил внести руководитель фракции партии «Новые люди» Дмитрий Павлов.

Документ предполагает запрет на шумные работы в многоквартирных домах с 13:00 до 15:00. Члены комиссии при его рассмотрении указали на сложности в правоприменительной практике и спорность административного наказания за деятельность в рабочее время.

Данная мера уже была введена в Москве и Подмосковье, а также в Ленинградской области.