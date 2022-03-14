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Благотворительность в Петербурге оказалась под угрозой из-за санкций

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© Фото: Baltphoto

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Благотворительные фонды не могут получить деньги от своих постоянных зарубежных жертвователей.

Петербургские благотворительные фонды, как и их коллеги из других российских городов, столкнулись с проблемами в финансировании. Как сообщает Neva.Today, организациям прекращают помогать жертвователи из других стран, а из-за ухода платежных систем они не могут получить средства из-за рубежа.

Учредитель благотворительного фонда «Доброделы Петербурга» Полина Тумашик говорит о возросшем за прошедшие две недели числе нуждающихся, которые обращаются за помощью. При этом пожертвований становится меньше, а получать помощь из-за рубежа у фондов возможности не осталось. Гранты срываются, спонсоры уходят. Сложившуюся ситуацию учредитель фонда описывает словами «творится настоящий ужас».

Полина Тумашик отмечает также сокращение количества рекуррентных платежей. Это связано с техническими сложностями и невозможностью списать их у тех, кто оказывал фонду постоянную поддержку.

Учредитель отмечает, что из-за нехватки финансирования фонд «Доброделы Петербурга» может сократить количество программ. Многим организациям также придется отказаться от офисов и различных платных услуг.

PR-директор фонда «Антон тут рядом» Лада Ефимова также обратила внимание на отток платежей из-за рубежа и сокращение количества получаемых рекуррентных платежей. Она отметила, что организации постоянно отслеживают ситуацию и пытаются обезопасить свои программы. При этом увеличилось количество разовых платежей. В том числе, крупные суммы фонду переводят те, кто никогда ранее этого не делал. Но ситуация все же близка к кризисной.

Координатор благотворительного проекта «Надежда детям» Мария Кононова в настоящее время не сталкивается с какими-либо сложностями в работе.

Платежные системы Visa и Mastercard ранее приняли решение приостановить деятельность в России. Данная мера касается карт всех российских банков, а не только тех, кто ранее попал под санкции США и Евросоюза. Все выпущенные в России карты перестали работать за границей. Не работают Visa и Mastercard также в мобильных кошельках Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

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