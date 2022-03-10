Бастрыкин поручил проверить умысел в деле защитившего жену жителя Купчино

Председателя СКР Александр Бастрыкин разбирается в обстоятельствах дела жителя Фрунзенского района Петербурга, который ночью ранил на Будапештской улице вступил в драку с дебоширами, избивавшими его жену, и ранил одного из них. Позже нападавший скончался от полученной раны.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, в настоящее время мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных разобраться, откуда в истории взялся умысел.

В сообщении ведомства уточняется, что и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу М. Г. Парастаевой поручено представить подробный доклад об основаниях для возбуждения данного уголовного дела.