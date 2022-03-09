Суд отказал бизнесмену Ебрализде в домашнем аресте

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателя Александра Ебралидзе на постановление Куйбышевского районного суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Защита Ебралидзе просила отменить постановление о заключении под стражу, отказать в удовлетворении ходатайства или избрать домашний арест, сохранив запрет определенных действий. В итоге городской суд оставил в силе решение предыдущей судебной инстанции.

Александр Ебралидзе обвиняется в растрате крупной суммы денег. Следствие считает, что подозреваемый присвоил из кассы «Констанс-банка» почти 3 миллиарда рублей.