В судах Петербурга подсчитали, каких преступлений стало больше

Санкт-Петербургский городской суд подвел итоги работы за 2021 год. В пресс-службе городских судов уточнили: за год было рассмотрено более миллиона дел и материалов. 20 тысяч из них были уголовными.

За год в Петербурге увеличилось количество краж: 3635 дел по сравнению с 3079 за прошлый год. Больше стало и преступлений против должностных лиц: 339 в сравнении с 281 случаем ранее.

Меньше стало грабежей: 713 дел против 848. Случаев мошенничества рассмотрели 642, а годом ранее — 704.

За год суды Петербурга вынесли приговоры в отношении более 10 тысяч человек. 174 из них были несовершеннолетними.